مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والبوتاس العربيّة لتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين

الوكيل الإخباري- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة البوتاس العربيّة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك وتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين الذين كانوا يعملوا لدى شركة البوتاس لصالح مؤسسة الضمان . اضافة اعلان





ووقع المذكرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور جادالله الخلايلة وعن شركة البوتاس العربيّة رئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.



وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بتحويل الاقتطاعات الشهرية من رواتب المتقاعدين إلى شركة البوتاس العربية وذلك بناء على طلب خطي يوقعه المتقاعد على النموذج المعتمد لدى مؤسسة الضمان لهذه الغاية.



كما ستقوم شركة البوتاس العربيّة بتزويد مؤسسة الضمان بأسماء المتقاعدين الراغبين بإجراء الاقتطاعات الشهرية على رواتبهم التقاعدية بناء على طلبهم وكذلك أيّة تعديلات تطرأ على المبالغ المطلوب تحويلها من رواتبهم، وفي حال وفاة المتقاعد سيتم إيقاف الاقتطاع ولن تقوم مؤسسة الضمان بتحويل أي أقساط أو دفعات من أنصبة ورثة صاحب الراتب التقاعدي.



من جهته بيّن الدكتور جادالله الخلايلة أن المؤسسة أبوابها مفتوحة أمام شركائها في كل من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ أي مقترح أو خدمة تصب في صالح المتقاعدين أو المؤمن عليهم.



وبيّن الخلايلة أن الشراكة مع البوتاس العربيّة ستسهل وتبسط إجراءات تسديد الاقتطاعات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت والجهد على الطرفين، تعزيزاً لمبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، مشيداً بالانجازات المتحققة في شركة البوتاس.



من جانبه عبّر الدكتور معن النسور عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لخدمة المتقاعدين وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم، معرباً عن اعتزازه بمؤسسة الضمان كمؤسسة وطنية وصمّام أمان بالمجتمع الأردني والتي يفتخر بها كل أردني والتي توفر لأبناء الوطن الأمان الاجتماعي والاقتصادي في أبهى صوره من خلال مظلة تأمينات ومنافع تأمينية شاملة، ولها دورٌ عظيم بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للمواطنين، مستعرضاً النسور الانجازات وما تم تحقيقه بشركة البوتاس العربيّة.