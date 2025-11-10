مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”

الوكيل الإخباري- وقّعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب وتمكين المتقاعدين العسكريين وابنائهم بالمستقبل ورفع كفاءتهم الفنية والتقنية بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

اضافة اعلان



وتنص المذكرة على التعاون في تطوير برامج تدريبية متخصصة للمتقاعدين العسكريين في مجالات المهن صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ، الكهروميكانيك والمهن التقنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبيانات ذات الصلة.