مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”

وتنص المذكرة على التعاون في تطوير برامج تدريبية متخصصة للمتقاعدين العسكريين في مجالات المهن صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ، الكهروميكانيك والمهن التقنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبيانات ذات الصلة.
وقال مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أشرف محمد عليمات إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار رسالة الشركة الوطنية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية، وخاصة المتقاعدين العسكريين، وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تسهم في دمجهم بسوق العمل، مؤكدًا أن التعاون مع شركة الصخرة يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين والخبرة العريقة التي يتمتع بها الجانبان في مجالي التدريب والخدمات الأمنية.
