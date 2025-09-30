مراكز شبابية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز شبابية في عدد من محافظات المملكة، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الأنشطة والفعاليات التدريبية والتوعوية المتنوعة، بهدف تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم في مختلف المجالات.

ففي مركز شباب الوسطية جرى تنظيم ندوة بعنوان: "أهمية الثقافة الإعلامية لدى الشباب"، بمشاركة 25 شابا من الفئة العمرية 15-17 عاما قدمها المدرب اكثم مهيدات.



وتناولت الندوة محاور متعددة أبرزها دور الثقافة الإعلامية في تعزيز وعي الشباب، والحد من مخاطر المعلومات المضللة والإشاعات، إضافة إلى أهمية تزويد الأجيال الجديدة بمهارات التفكير النقدي والقدرة على التعامل الواعي مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.



وأكد مهيدات، أن تعزيز الثقافة الإعلامية لدى الشباب يسهم في بناء مجتمع واع قادر على التفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية والعالمية، مشددا على دور المؤسسات الشبابية والتعليمية والإعلامية في تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية بهذا المجال.



ونظم مركز شباب وشابات عجلون النموذجي ورشة حول مفاهيم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 بمشاركة 20 شاباً وشابة من أعضاء المركز.



وقدمت عضو السكرتاريا في الائتلاف الوطني للقرار سارة زبيد شرحاً حول مضمون القرار الذي يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة وصنع القرار، ويؤكد دورهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.



وأشارت إلى أن القرار يركز على محاور رئيسية تشمل المشاركة الفاعلة وإنشاء آليات تضمن دور الشباب في القرارات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع والحماية والوقاية من النزاعات، وتنفيذ برامج تدعم ثقافة السلم والتسامح والحوار.



ونظم مركز شباب رحاب محاضرة حوارية بعنوان: "مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني: رؤية ملك وشراكة شباب"، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز.



وأشار المدرب نواف الخوالدة، إلى أن الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك تمثل خارطة طريق واضحة للإصلاح السياسي والاجتماعي، وتعكس رؤية شاملة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمشاركة في صنع القرار.



كما نظم المركز بالتعاون مع منظمة AVSI مبادرة بعنوان: "شاشات آمنة"، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز، لتعزيز وعي الشباب بمخاطر الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية وآثارها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى طرح بدائل مفيدة عبر ممارسة الألعاب التفاعلية والأنشطة الرياضية.



ونفذ مركز شابات المنشية دورة تدريبية بعنوان "أساسيات التصوير"، بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية 18-30 عاماً حيث قدم المدرب علي شديفات شرحاً حول المبادئ الأساسية للتصوير، شملت كيفية التعامل مع الكاميرا، وضبط الإضاءة، وتكوين الصورة، إضافة إلى أساسيات التصوير الاحترافي في بيئات مختلفة.



ونظم مركز شابات كفرسوم برنامجاً تدريبياً بعنوان: "الأسلحة الناعمة"، بالتعاون مع مبادرة "الشباب القادة"، بمشاركة 25 يافعة ضمن الفئة العمرية من 15-17 عاماً.



وقدمت المهندسة إسراء عبيدات سلسلة تدريبات ركزت على بناء مهارات حياتية وعملية باستخدام أدوات غير تقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركات للإبداع والتأثير الإيجابي.