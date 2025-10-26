الأحد 2025-10-26 11:12 م
 

أول تصريح لمفتي السعودية بعد تعيينه

أول تصريح لمفتي السعودية بعد تعيينه
أول تصريح لمفتي السعودية بعد تعيينه
 
الأحد، 26-10-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-   نوه مفتي عام السعودية، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، بما يلقاه جهاز الإفتاء في المملكة من دعم ومساندة من عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.اضافة اعلان


وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: "إن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى تضطلع بمهمة عظيمة في تبصير الناس بأمور دينهم، امتثالًا لقول الله عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)".

وأثنى الفوزان على ما قام به سلفه الراحل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، طيلة عمله بمنصب المفتي العام ورئاسة هيئة كبار العلماء حتى توفاه الله في هدى وسداد، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه ويعلي نزله في جنات النعيم.

من جانبه، رفع الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الشكر والامتنان للعاهل السعودي وولي عهده، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا عامًا للجنة الدائمة للفتوى، ومشرفًا عامًا على مكتب المفتي العام للمملكة، ومشرفًا عامًا على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وشدد على أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ستسخر إمكاناتها كافة، بأن تقوم هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى بدورها الشرعي ومهمتها الدينية بكل كفاية واقتدار.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

ا

عربي ودولي وصول سفينة حربية أميركية إلى ترينيداد وتوباغو قرب سواحل فنزويلا

ل

أخبار محلية جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين

وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

أخبار محلية وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

ت

عربي ودولي نعيم قاسم: استهداف منزل نتنياهو كان مقصودا ويعتبر إنجازا استخباريا وعمليا

ل

عربي ودولي لافروف: مصير القمة الروسية الأمريكية في بودابست بيد واشنطن

ل

أخبار محلية أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح

ب

عربي ودولي هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الوضع على محور كراسنوأرميسك صعب ومعقد



 
 





الأكثر مشاهدة