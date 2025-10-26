أول تصريح لمفتي السعودية بعد تعيينه

وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: "إن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى تضطلع بمهمة عظيمة في تبصير الناس بأمور دينهم، امتثالًا لقول الله عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)".
وأثنى الفوزان على ما قام به سلفه الراحل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، طيلة عمله بمنصب المفتي العام ورئاسة هيئة كبار العلماء حتى توفاه الله في هدى وسداد، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه ويعلي نزله في جنات النعيم.
من جانبه، رفع الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الشكر والامتنان للعاهل السعودي وولي عهده، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا عامًا للجنة الدائمة للفتوى، ومشرفًا عامًا على مكتب المفتي العام للمملكة، ومشرفًا عامًا على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وشدد على أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ستسخر إمكاناتها كافة، بأن تقوم هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى بدورها الشرعي ومهمتها الدينية بكل كفاية واقتدار.
روسيا اليوم
