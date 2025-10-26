فاعليات في عجلون: خطاب العرش يعزّز الثقة بمسيرة الإصلاح والتنمية

الوكيل الإخباري- ثمنت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة عجلون مضامين خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مؤكدين أن الخطاب يعكس رؤية ملكية شاملة لترسيخ الإصلاح الشامل، وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في مختلف المجالات.

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن خطاب العرش حمل رسائل واضحة في تعزيز الوحدة الوطنية، ورفع مستوى الوعي تجاه القضايا الوطنية والإقليمية، مبينا أن تأكيد جلالته على المضي في برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي يعكس إرادة ملكية راسخة لبناء نموذج أردني متقدم في الحوكمة والإدارة الرشيدة.



وأشار رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إلى أن الخطاب الملكي شكّل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تقوم على تعزيز المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعميق مفهوم دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمواطنة الفاعلة.



واعرب رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب من حرص القيادة الهاشمية على توفير البيئة الداعمة للإبداع والمشاركة الإيجابية في بناء المستقبل.

وثمن النائب السابق الدكتور فريد حداد، ما ورد في خطاب العرش من إشادة بدور الأردنيين في حماية الوطن وتعزيز وحدته، مؤكدا أن الأردنيين سيظلون السند القوي للقيادة الهاشمية في مواجهة التحديات والمحافظة على أمن واستقرار الوطن .



وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن الخطاب الملكي منهج عمل وطني شامل يوجّه المؤسسات نحو تحقيق التطلعات الملكية في الإصلاح والتنمية المستدامة، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة بما يصون أمن الأردن واستقراره، ويعزز مكانته الإقليمية والدولية.



واعتبر مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاه، أن خطاب العرش يعبر عن رؤية متوازنة تستند إلى القيم الوطنية والدينية، وتعزز رسالة الأردن الوسطية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.