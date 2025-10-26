رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام القضاء للتحقيق في تهم تجسس

واحتشد المئات من أنصار إمام أوغلو خارج المحكمة، تعبيرًا عن دعمهم للسياسي المعارض الذي ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه منافسًا محتملاً قويًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويتركز التحقيق، الذي بدأ قبل يومين، حول مزاعم بوجود صلات بين حملة إمام أوغلو الانتخابية ورجل تم اعتقاله في يوليو الماضي بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح دول أجنبية.
ويشمل التحقيق أيضًا استجواب مدير حملته الانتخابية السابق، نجاتي أوزكان، والصحفي مردان يانارداج.
ويتم احتجاز إمام أوغلو احتياطيًا منذ مارس الماضي على خلفية تهم فساد ينفيها، وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها سجن مرمرة الواقع في أطراف إسطنبول منذ سبعة أشهر.
وكان إمام أوغلو قد مثل في الشهر الماضي أمام محكمة تابعة لسجن سيليفري، بناءً على مزاعم بأنه حصل على شهادة جامعية بالتزوير.
ويشار إلى أن القبض على إمام أوغلو في مارس، بناءً على مزاعم بالفساد وصلاته بالإرهاب، أدى إلى نزول الآلاف إلى الشوارع في أكبر مظاهرات تركيا خلال أكثر من عقد.
