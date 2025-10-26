الأحد 2025-10-26 11:11 م
 

السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل

الأحد، 26-10-2025 09:12 م
الوكيل الإخباري-   ضبط العاملون في إدارة السير، على أثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله مجموعة من مركبات الشحن تسير على شكل مواكب وبصورة متهورة واستعراضية، إضافةً إلى مخالفات أخرى تمثلت باستخدام المنبه بشكل مزعج في شارع الحزام داخل العاصمة عمان.اضافة اعلان


حيث تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد ثلاثة مركبات ظهرت في الفيديو، وجرى ضبطها جميعًا وسائقيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة لذلك.
 
 
