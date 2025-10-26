السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل

09:12 م

الوكيل الإخباري- ضبط العاملون في إدارة السير، على أثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله مجموعة من مركبات الشحن تسير على شكل مواكب وبصورة متهورة واستعراضية، إضافةً إلى مخالفات أخرى تمثلت باستخدام المنبه بشكل مزعج في شارع الحزام داخل العاصمة عمان.





حيث تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد ثلاثة مركبات ظهرت في الفيديو، وجرى ضبطها جميعًا وسائقيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة لذلك.