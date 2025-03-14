مطالب بإعادة تأهيل الطريق الزراعي في لواء كفرنجة بعجلون

12:40 م

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الوكيل الإخباري- طالب عدد من مزارعي منطقة الجميما في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، الجهات المعنية بإعادة تأهيل وتعبيد الطريق الزراعي الذي يخدم مزارعهم ومنازلهم. اضافة اعلان





وأكدوا أن تردي أوضاع الطريق يحد من تنقلاتهم مما يؤثر سلبا على النشاط الزراعي والسياحي في المنطقة.



وقالوا، إن الطريق لم تتم صيانته أو تعبيده منذ سنوات طويلة رغم أنه يعد شريانًا حيويًا يخدم المزارعين والسياح الذين يقصدون المنطقة، داعيًا الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل الطريق.



وأشاروا إلى أن الطريق بسعة 12 مترًا، إلا أنه يعاني من الإهمال منذ أكثر من 30 عامًا ولم يتم تطويره حتى بعد افتتاح سد وادي كفرنجة ما يزيد من صعوبة الوصول إلى المزارع والمنازل خاصة في فصل الشتاء.



المهندس بسام فريحات شدد على أهمية الطريق باعتباره جزءًا من المشهد الحضاري لمحافظة عجلون، حيث تحيط به الأودية والطبيعة الخضراء مما يجعله ذا قيمة سياحية تستدعي تطويره وتأهيله بما يتناسب مع مكانة عجلون كوجهة سياحية بارزة.



وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس خصص لقطاع الأشغال موازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء الأولوية في موازنة العام الحالي لتأهيل وتوسيع الطرق الزراعية كونها طريقًا حيويًا وسياحيًا.



وأوضح أن المجلس سيتعاون مع الجهات المعنية للعمل على تعبيد الطريق وتحسينه بما يخدم أهالي المنطقة ويسهل حركة التنقل للمزارعين والزوار.



من جهته قال رئيس بلدية كفرنجة المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن البلدية تحرص على تحسين خدمات البنية التحتية للطرق من أجل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم، مبينا أن البلدية نفذت عطاءات تعبيد وخلطات إسفلتيه في الشوارع التي تقع ضمن اختصاص البلدية.





