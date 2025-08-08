مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي

الوكيل الإخباري- طالب أهالي محافظة جرش بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي في موقع أكثر ملاءمة نظراً لازدياد أعداد المراجعين وضيق الموقع الحالي.

اضافة اعلان



وأشاروا إلى أن المستشفى الحالي يقع وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة توسعته، إضافة إلى الازدحامات والاختناقات المرورية التي تؤثر على المرضى والمراجعين بشكل يومي.



وأكد المواطن علي الزبون، أن المستشفى الحالي بني قبل أكثر من خمسة عقود ومنذ ذلك الوقت شهدت المحافظة توسعاً عمرانياً وزيادة سكانية كبيرة، بينما ظل المستشفى محصوراً في موقعه القديم.

وأشار إلى أن ضيق المساحة وغياب مداخل ومخارج منظمة وافتقار الموقع لمواقف سيارات مناسبة، كلها عوامل تجعل الوصول إلى المستشفى عملية مرهقة للمرضى وذويهم، مطالباً بإنشاء مستشفى متكامل ومجهز بكافة التخصصات الطبية ليستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين.



وبينت رئيسة جمعية الكوثر للإحسان الخيرية كوثر القيسي، أن كبار السن وذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من موقع المستشفى الحالي، إذ يواجهون صعوبة في الحركة وسط الازدحام، بالإضافة إلى طول المسافات التي يقطعونها من مواقف السيارات البعيدة أو من مناطق سكنهم. وأكدت على أهميه إنشاء موقع جديد بمساحة واسعة وقريب من الخدمات الرئيسية، مما سيساعد في تقديم رعاية صحية متكاملة ويهيئ بيئة آمنة ومريحة للمرضى كما سيتيح للمستشفى التوسع في أقسامه وخدماته الطبية المتخصصة.



وقال مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان، إن المستشفى الحالي يقع في منطقة سكنية الأمر الذي يخلق ازدحامات مرورية يومية عند مداخله ومخارج الطوارئ ما يعرقل حركة سيارات الإسعاف والمراجعين.