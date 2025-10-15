معهد الإدارة المحلية ينظم دورة حول نظام الشراء الإلكتروني "جونيبز" لبلديات إربد

الوكيل الإخباري- نظم معهد الإدارة المحلية، في بلدية إربد الكبرى اليوم الأربعاء، دورة خاصة في نظام الشراء الإلكتروني "جونيبز"، بمشاركة عددٍ من بلديات المحافظة.

وقالت مديرة المعهد المهندسة آلاء طحلة، إنّ الدورة تأتي ضمن خطة تحديث القطاع العام، التي تعد الرقمنة وتبسيط الإجراءات أحد أهدافها الرئيسة، ولا سيما في مجال تفعيل نظام الشراء الإلكتروني، لما له من دور في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.



وأضافت طحلة أن هذه التدريبات تسهم في تحقيق رؤية الحكومة في الوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة البيانات، وبما يضمن أتمتة جميع الإجراءات وتحسين الخدمات، مؤكدة أن الجانبين المالي والإداري يشكلان حجر الأساس في تحقيق هذا الهدف.



وبينت أن المحاضرين في هذه الدورة هم متخصصون من دائرة المشتريات الحكومية، يعملون على نقل خبراتهم إلى البلديات، سعياً لتطوير العمل فيها، وتسريع إجراءات الشراء، والابتعاد عن جميع المعاملات الورقية بصيغتها القديمة، والتي تستهلك الكثير من الوقت والجهد.