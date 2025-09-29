منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير البيئة

الوكيل الإخباري- يعقد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (وعي...حماية...نمو مستدام) وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

