الإثنين 2025-09-29 12:47 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير البيئة

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 29-09-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-    يعقد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (وعي...حماية...نمو مستدام) وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

اضافة اعلان


ويتناول اللقاء محاور تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوك الإيجابي تجاه البيئة والشراكة ما بين الوزارة والقطاعات المختلفة في المشاريع البيئية، بهدف الدفع للتحول الأخضر وتعزيز القدرات لمواجهة التغير المناخي والحملة الوطنية الشاملة للنظافة تحت شعار (بلدنا نظيفة.. لا لرمي النفايات) ومواضيع أخرى ذات صلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

أخبار محلية مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"

غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان

رب

تكنولوجيا هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

ب ررب

تكنولوجيا جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

بث

طب وصحة جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

أخبار محلية تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

غا

طب وصحة حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز

أخبار محلية إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء



 
 





الأكثر مشاهدة