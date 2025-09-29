منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير البيئة

ويتناول اللقاء محاور تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوك الإيجابي تجاه البيئة والشراكة ما بين الوزارة والقطاعات المختلفة في المشاريع البيئية، بهدف الدفع للتحول الأخضر وتعزيز القدرات لمواجهة التغير المناخي والحملة الوطنية الشاملة للنظافة تحت شعار (بلدنا نظيفة.. لا لرمي النفايات) ومواضيع أخرى ذات صلة.
