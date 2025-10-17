مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والقدومي والمدني

ففي منطقة دابوق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد حسان عبدالرحيم المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة الشميساني ، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد أمين القدومي، رئيس هيئة مديري كلية الخوارزمي ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل القدومي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة تلاع العلي نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تغريد هاشم الفرج أرملة الدكتور زاهر عباس مدني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم إل المدني والفرج، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بضحايا غرق 3 أطفال أشقاء في قناة الملك عبدالله
-
برعاية الأمير فراس بن رعد "برومين ماراثون عمّان الدولي" يختتم فعالياته الدولية
-
الأميرة سارة تترأس البعثة الأردنية المغادرة للبحرين للمشاركة في "آسيوية الشباب"
-
منذ افتتاحه قبل عامين.. مليون زائر لتلفريك عجلون
-
محاضرة حول الأوراق النقاشية الملكية بمركز شباب وشابات سهل حوران
-
الكرك: مزارعون يطالبون بإعادة تأهيل وفتح عدد من الطرق الزراعية
-
ميشع المؤابي للثقافة والفنون تُضيء شوارع الكرك بألوان الحياة والإبداع