مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر العدوان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة شفا بدران، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
