أبو غزالة: الحكومات ترشي الشعوب بالعُطل والإجازات

السبت، 22-11-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-  أطلق  رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة سلسلة من التصريحات خلال برومو لحلقة مرتقبة في برنامج "عرب كاست"، الذي يستضيف شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وهو ذات البرنامج الذي أثار جدلاً واسعاً سابقاً عقب ظهور رئيس الوزراء بشر الخصاونة فيه واجتزاء تصريحاته المتعلقة بالمقارنة بين قوة رئيس الحكومة ومدير المخابرات خلال عرض برومو الحلقة التي تم استضافة الخصاونة فيها.اضافة اعلان


وخلال البرومو، قال أبو غزالة إن "الحكومات ترشي الشعوب بالعُطل"، في إشارة إلى سياسات يرى أنها تُستخدم لامتصاص غضب الشارع أو تهدئته في بعض الدول. وأضاف: "كنت رسول الملوك مرة واحدة"، دون التوسع في تفاصيل تلك المهمة.

وأعلن أبو غزالة خلال البرومو أن ثروته الحقيقية لا تتجاوز 100 ألف دينار فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن مجموعته تتعامل يومياً بما يتجاوز مليوني دينار، وموضحاً: "أنا شخص حريص ولست بخيلاً".

وفي ملف آخر، كشف أبو غزالة أن محافظ البنك المركزي اللبناني تم توقيفه نتيجة الدعوى التي رفعها ضده في لبنان، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار القضية ، لافتاً إلى أمواله لم يتم إعادتها له لكنها سترجع "وفق ما قال".

وتطرق أبو غزالة إلى المشهد الاقتصادي العالمي، متوقعاً أن تكون الصين أولى الدول العظمى في عام 2030 تليها الهند، مؤكداً أن موازين القوى الاقتصادية تتحول لصالح آسيا. 

وفي سياق الحديث عن العلاقات الدولية، ذكر أبو غزالة خلال البرومو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل هو مجرد أداة أمريكية وليس العكس ، حيث حين يريد ترامب أن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عوّي بعوّي واسكت، فيسكت"، في تعبير يلمّح إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين.
 
 
