الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

ترامب: اقتراحي الحالي بشأن أوكرانيا ليس عرضا نهائيا

ترامب: اقتراحي الحالي بشأن أوكرانيا ليس عرضا نهائيا
ترامب: اقتراحي الحالي بشأن أوكرانيا ليس عرضا نهائيا
 
السبت، 22-11-2025 11:24 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اقتراحه الحالي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ليس عرضه النهائي، وذلك في الوقت الذي تقول فيه كييف وحلفاء واشنطن الأوروبيون، إن خطة السلام يمكن أن تكون أساسا للمحادثات ولكنها تحتاج إلى "عمل إضافي".اضافة اعلان


وأضاف ترامب للصحفيين السبت: "يجب أن تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى". لكن عندما سئل عما إذا كان هذا هو عرضه النهائي، أجاب قائلا "لا".

وسارع القادة الأوروبيون والغربيون إلى صياغة رد منسق على طلب ترامب من أوكرانيا قبول خطته للسلام مع روسيا، المكونة من 28 نقطة، بحلول الخميس.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يبدأ جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة



 
 





الأكثر مشاهدة