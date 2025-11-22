الأردن يشارك بمسرحيتين في "أيام قرطاج" بتونس

الأحد 2025-11-23 11:20 ص
 

السبت، 22-11-2025 10:50 م
الوكيل الإخباري-  افتتحت مساء اليوم السبت بمدينة الثقافة في تونس العاصمة فعاليات الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية التي يشارك الأردن فيها بمسرحية "الملجأ" للمخرجة سوسن دروزة ضمن المسابقة الرسمية ومسرحية "حمام الهنا" من إخراج هشام سويدان ضمن قسم العروض العربية والإفريقية.اضافة اعلان


كما يشارك في هذه الدورة التي تتواصل حتى 29 تشرين الثاني الحالي 125 عرضًا من 32 دولة، اختارت لجنة التحكيم 12 عرضًا للمشاركة في المسابقة الرسمية.

وتضم العروض العربية والأفريقية 6 عروض من ضمنها المسرحية الأردنية "حمام الهنا" أما قسم مسرح العالم فيضم 15 عرضًا مسرحيًا، إلى جانب إنتاجات مسرحية من المؤسسات الإصلاحية، وعروض للأطفال.

ويتضمن القسم الفكري للمهرجان ورشات حول الإخراج والنقد المسرحي، والفعل كجوهر للمسرح في ضوء القنوات الثلاثة للحركة: الجسدية والنفسية واللفظية، فضلاً عن أساسات الارتجال وكتابة النص من الورقة إلى خشبة المسرح.

وتشهد هذه الدورة ولأول مرة تنظيم المنتدى المسرحي الدولي الذي يتواصل من 24 إلى 26 تشرين الثاني تحت عنوان "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله".

وتلا حفل الافتتاح مسرحية "الملك لير" بطولة النجم العربي يحيى الفخراني التي أخرجها شادي سرور وأنتجها المسرح القومي المصري.
 
 
