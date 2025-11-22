تنفيذ 15 سداً وحفيرة صحراوية ضمن استراتيجية 2025 لوزارة المياه

وأضاف سلامة أن حجم المياه في الحفائر والسدود الصحراوية في عام 2025 بلغ 250 مليون م³، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 15 سداً وحفيرة صحراوية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هذه الجهود خفضت الفاقد المائي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.4%، لتصل نسبة الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة إلى 40.9% مقارنة مع الربع الثالث 2024 البالغ 45.3%، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.
وبينت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية خفض الفاقد المائي نتيجة تكثيف جهود إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع وإدارة والتحكم بمصادر المياه والتحول الرقمي، وإشراك القطاع الخاص في عمليات صيانة الخطوط ورفع كفاءة عمليات قراءة العدادات والفوترة، التي وصلت دقة القراءات إلى 98%، وزيادة عدد فرق الصيانة في جميع مناطق المملكة، واستبدال مليون عداد مياه معطل، منها نصف مليون عداد في مناطق "مياهنا".
