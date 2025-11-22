الأحد 2025-11-23 11:21 ص
 

عجلون: 19 مليون دينار لإنشاء منتجع سياحي علاجي

السبت، 22-11-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة إعمار السعودية عزمها إنشاء منتجع سياحي علاجي متكامل في محافظة عجلون بكلفة تقديرية تبلغ 19.1 مليون دينار في خطوة من شأنها تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية ودعم فرص التشغيل في المنطقة.اضافة اعلان


وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنس عمار، إن المشروع سيقام على مساحة تقارب 120 ألف متر مربع وسيضم أكثر من 150 غرفة فندقية مجهزة بمعايير عالمية ومرافق علاجية وسياحية تستهدف الزوار المحليين والأجانب.

وأضاف، إن المنتجع سيجمع بين السياحة العلاجية والخدمات الفندقية المتكاملة، وبما ينسجم مع ما تتمتع به عجلون من بيئة طبيعية خلابة تجعلها وجهة مناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع النوعية، مشيراً إلى أن اختيار عجلون جاء لما يتمتع به المناخ الاستثماري في الأردن من استقرار وجاذبية عالية مدعوم بوضوح التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار، الأمر الذي يوفر أرضية آمنة ومشجعة للمستثمرين.

وأضاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني أسهمت في تعزيز الثقة بالسوق الأردنية وفتحت المجال أمام مشروعات استثمارية نوعية تساعد في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.
 
 
