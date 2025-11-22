الأحد 2025-11-23 11:21 ص
 

فتح باب الترخيص لمواقع خدمة الاصطفاف "فاليت" خلال شهر من الآن

فتح باب الترخيص لمواقع خدمة الاصطفاف "فاليت" خلال شهر من الآن
فتح باب الترخيص لمواقع خدمة الاصطفاف "فاليت" خلال شهر من الآن
 
السبت، 22-11-2025 07:46 م
الوكيل الإخباري-   أنهت أمانة عمّان الكبرى وضع نظام متكامل لتنظيم خدمة اصطفاف المركبات (فاليت) ضمن حدود الأمانة، وفق ما أفاد به نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في الأمانة، محمد الفاعوري.اضافة اعلان


وقال الفاعوري إنّ النظام الجديد يأتي في إطار جهود أمانة عمّان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تنظيم هذه الخدمة بشكل مهني وآمن.

وأوضح أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات ترخيص المواقع التي تقدم خدمة الاصطفاف في غضون شهر من الآن على أبعد تقدير، مضيفًا أن الأمانة ستحدد معايير محددة لتنظيم خدمة الاصطفاف، بالشراكة مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني، محافظة العاصمة، ومديرية الأمن العام، لضمان تقديم الخدمة وفق شروط تحمي مصلحة المواطنين.

وأكد أنه لن يُسمح باستخدام الشوارع العامة لتقديم خدمة الاصطفاف، إذ يعتبر أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الأمانة أن يكون مقدم الخدمة، سواء كان صاحب منشأة أو شركة مرخصة، مالكًا أو مستأجرًا لقطعة أرض مُرخصة لأغراض اصطفاف المركبات.

وأشار الفاعوري إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مرورية آمنة وفعّالة، بالإضافة إلى الحفاظ على تنظيم المدينة وراحة سكانها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يبدأ جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة



 
 





الأكثر مشاهدة