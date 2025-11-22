فتح باب الترخيص لمواقع خدمة الاصطفاف "فاليت" خلال شهر من الآن

07:46 م

الوكيل الإخباري- أنهت أمانة عمّان الكبرى وضع نظام متكامل لتنظيم خدمة اصطفاف المركبات (فاليت) ضمن حدود الأمانة، وفق ما أفاد به نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في الأمانة، محمد الفاعوري.





وقال الفاعوري إنّ النظام الجديد يأتي في إطار جهود أمانة عمّان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تنظيم هذه الخدمة بشكل مهني وآمن.



وأوضح أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات ترخيص المواقع التي تقدم خدمة الاصطفاف في غضون شهر من الآن على أبعد تقدير، مضيفًا أن الأمانة ستحدد معايير محددة لتنظيم خدمة الاصطفاف، بالشراكة مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني، محافظة العاصمة، ومديرية الأمن العام، لضمان تقديم الخدمة وفق شروط تحمي مصلحة المواطنين.



وأكد أنه لن يُسمح باستخدام الشوارع العامة لتقديم خدمة الاصطفاف، إذ يعتبر أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الأمانة أن يكون مقدم الخدمة، سواء كان صاحب منشأة أو شركة مرخصة، مالكًا أو مستأجرًا لقطعة أرض مُرخصة لأغراض اصطفاف المركبات.



وأشار الفاعوري إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مرورية آمنة وفعّالة، بالإضافة إلى الحفاظ على تنظيم المدينة وراحة سكانها.