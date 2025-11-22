بلدية جرش تضع الأسس التنظيمية لطرح مزاد الحسبة المركزية

10:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754779 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وضعت بلدية جرش الكبرى الإطار التنظيمي الكامل لطرح مزاد الحسبة المركزية خلال اجتماع ترأسه رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، بحضور المدير التنفيذي المهندس علي شوقة ومديري الدوائر المعنية ورؤساء الأقسام ذات العلاقة. اضافة اعلان





وأكد بني ياسين خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت في قاعة البلدية، ضرورة ضبط إجراءات الطرح وفق أسس واضحة وتعزيز الدور الرقابي في السوق من خلال التفتيش البلدي والرقابة الصحية بما يضمن جودة المنتجات المطروحة والتقيد بالتشريعات القانونية والتنظيمية.



وأشار إلى أن الاجتماع تناول صلاحيات لجنة المزاد بعدم الإحالة في حال جاءت الأسعار المقدمة دون مستوى التقديرات المالية أو لم تحقق المصلحة العامة، مع التأكيد على الالتزام بالسعر الأدنى للمزاودة كشرط إلزامي يضمن الشفافية ونزاهة الطرح.



واستعرض الاجتماع بصورة معمقة الشروط القانونية الناظمة للمزاد وآليات اعتماده، إلى جانب مناقشة الحقوق المترتبة على ملتزم قلم الخضار وإمكانية تحقيقه عوائد إضافية من المولات الملحقة بالسوق.



وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه البلدية لتطوير منظومة العمل داخل الحسبة المركزية ورفع مستوى الانسيابية والتنظيم وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وبما يسهم في رفع الإيرادات وحماية مصالح البلدية والتجار والمستفيدين على حد سواء.