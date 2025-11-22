الاحتلال يقتحم حوسان غرب بيت لحم

11:30 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية حوسان، غرب بيت لحم.





وأفاد مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في مناطق:



المطينة عند المدخل الشرقي، والعين، ووسط القرية، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.



