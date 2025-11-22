الاحتلال يقتحم حوسان غرب بيت لحم

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في مناطق:
المطينة عند المدخل الشرقي، والعين، ووسط القرية، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة
-
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يتحمل مسؤولية إفشال الاتفاق
-
عمليات نسف شرقي بيت لاهيا
-
الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة
-
24 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
-
"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 1042 دونماً من أراضي طوباس والأغوار
-
مكتب الأسرى يحذر من تصفية سعدات داخل المعتقل
-
10 شهداء في غارات للاحتلال على غزة ودير البلح ومخيم النصيرات