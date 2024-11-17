مهيدات يؤكد أهمية تعليمات تتبع الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن تعليمات تتبع الغذاء لعام 2024، تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وتوفير معلومات دقيقة عن مخزون المواد الغذائية من خلال تتبع مسار الغذاء من مصدره الأول وصولًا إلى المستهلك.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد قال مهيدات، إن التعليمات الخاصة بتتبع الغذاء ستسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لأي مخاطر صحية قد تهدد سلامة المستهلك، مثل سحب المنتجات الغذائية في حال تبين وجود مخاطر، وتسهم في تعزيز سلامة ومأمونية الغذاء المتداول، وزيادة الثقة بالمنتجات الغذائية محليًا ودوليًا، وبما يتماشى مع متطلبات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



ولفت مهيدات، إلى الآثار الاقتصادية التي ستترتب على تطبيق هذه التعليمات من حيث فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الغذائي الأردني، وزيادة صادرات المنتجات الغذائية للأسواق العالمية، وتعزيز تنافسيتها، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أهمية دعم المنشآت والمصانع الغذائية عبر تعزيز الموثوقية في المنتج الأردني.