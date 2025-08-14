الخميس 2025-08-14 11:55 ص
 

موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التكييف

موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
مكيف
 
الخميس، 14-08-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن موجة الحر الأخيرة ساهمت في تحريك الطلب على أجهزة التكييف، خاصة الأنواع منخفضة الأسعار، مدفوعة بشدة المنافسة بين التجار، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها.

اضافة اعلان


وأوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 بالمئة مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، ما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ.


ولفت إلى أن المخزون لدى العديد من التجار شهد حركة قوية، فيما ما تزال المكيفات متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى". وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم

فلسطين مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

غغعغعغعغع

فن ومشاهير يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

غال

فن ومشاهير MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "القبول الموحد" تتلقى 40 ألف طلب حتى الخميس

ارشيفية

عربي ودولي مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي



 
 





الأكثر مشاهدة