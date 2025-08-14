موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التكييف

وأوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 بالمئة مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، ما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ.
ولفت إلى أن المخزون لدى العديد من التجار شهد حركة قوية، فيما ما تزال المكيفات متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية.
