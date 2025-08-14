موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التكييف

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن موجة الحر الأخيرة ساهمت في تحريك الطلب على أجهزة التكييف، خاصة الأنواع منخفضة الأسعار، مدفوعة بشدة المنافسة بين التجار، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها.

اضافة اعلان



وأوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 بالمئة مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، ما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ.