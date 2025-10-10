نشطاء بيئيون: غابات عجلون ذاكرة الطبيعة وثروة وطنية يجب صونها

الوكيل الإخباري- دعا مواطنون وناشطون بيئيون في محافظة عجلون، إلى تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الغابات من الاعتداءات مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدين أن الغابات تُعد كنزًا بيئيًا وثروة وطنية تستحق الحفاظ عليها.

اضافة اعلان



وأكدوا، أهمية تفعيل الخطط الاستباقية للحد من الممارسات السلبية تجاه الغابات وحمايتها.



وشددت نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية ربيعة المومني، على أهمية تكثيف الجولات الرقابية في المناطق الحرجية في المحافظة التي تشهد كثافة نباتية، لافتة إلى توظيف التقنيات الحديثة، مثل طائرات "الدرون" لمراقبة أي اعتداءات على الأشجار بشكل فوري إلى جانب إطلاق برامج توعوية في المدارس والجامعات لترسيخ مفهوم حماية الغابات كجزء من الهوية البيئية لعجلون.



وقالت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية ابتهال الصمادي، إن الاعتداء على الغابات يترك آثارًا بيئية خطيرة تمتد لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الأشجار المعمرة كالسنديان والبلوط تحتاج إلى عقود لتعويض ما يُقطع منها.



وأضافت، أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية على تنفيذ حملات توعية ميدانية لتعزيز ثقافة حماية البيئة بين مختلف فئات المجتمع.



وأشار عضو مبادرة "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا" إبراهيم القضاة، إلى أن غابات عجلون ليست مجرد مظلة طبيعية بل تمثل ذاكرة المكان وموروثه البيئي، مؤكدًا أن وعي المواطنين وتعاونهم مع الجهات المختصة يشكلان خط الدفاع الأول عن هذه الثروة الوطنية.



وبين مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أن المديرية كثفت خلال الأسابيع الماضية الجولات الميدانية الرقابية على مختلف مناطق الغابات بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.