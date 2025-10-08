الأربعاء 2025-10-08 09:19 م
 

إدارة السير توجه رسالة هامة للمواطنين

الأربعاء، 08-10-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري-   دعت إدارة السير المواطنين إلى تعزيز مفاهيم السلامة المرورية والعمل معاً لنشر الوعي والمسؤولية على الطرقات، مؤكدة أن السلامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.اضافة اعلان


وحثّت الإدارة، في رسالتها، المواطنين على التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مرورية خطيرة عبر رقم شكاوى إدارة السير على تطبيق "واتس آب" (0770999030)، مشددة على أن جميع المعلومات الواردة ستُعامل بسرية تامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من الحوادث وتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.
 
 
