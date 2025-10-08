إدارة السير توجه رسالة هامة للمواطنين

وحثّت الإدارة، في رسالتها، المواطنين على التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مرورية خطيرة عبر رقم شكاوى إدارة السير على تطبيق "واتس آب" (0770999030)، مشددة على أن جميع المعلومات الواردة ستُعامل بسرية تامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من الحوادث وتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.
