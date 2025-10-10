محاضرة في الأغوار الشمالية عن أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- نظمت وحدة تمكين المرأة في بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، أمس الخميس، محاضرة توعوية تناولت أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، تحدثت فيها الأخصائيتان كريمة حماد ونور النجداوي من مركز الكريمّة المجتمعي للتأهيل، بمشاركة أمهات وممثلين عن المجتمع المحلي.

وأكدت حماد والنجداوي، أن التشخيص المبكر يشكل خطوة أساسية في مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى قدر من النمو والتطور، مشيرتين إلى أن التدخل المبكر يسهم في الحد من تفاقم الإعاقة، ويمكّن الأسرة من التعامل الإيجابي مع احتياجات الطفل منذ المراحل الأولى من حياته.



وبيّنتا أن الكشف المبكر عن الإعاقات، سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية، يتيح تقديم برامج علاجية وتأهيلية متخصصة تساعد الطفل على الاندماج في المجتمع والتعليم بصورة أفضل، مشيرتين إلى أن السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل ولغاية 5 سنوات تُعد المرحلة الأهم في تحديد قدراته المستقبلية.



ودعت الأخصائيتان، إلى تعزيز الوعي لدى الأسر بأهمية المتابعة الدورية لنمو الأطفال، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة عند ملاحظة أي تأخر في التطور اللغوي أو الحركي أو السلوكي، إلى جانب ضرورة التعاون بين الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية لضمان وصول الخدمات إلى جميع الأطفال المحتاجين إليها.