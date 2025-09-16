نقابة أطباء الأسنان: تراجع في الإيرادات وعزوف عن التسديد

الوكيل الإخباري- قالت نقيبة أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر، إن النقابة بلورت خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي لصندوق التقاعد ورفع مستوى الخدمات المهنية والاقتصادية للأعضاء.

وأكدت الأسمر أن الخطة تجمع بين برامج استثمارية مدروسة لرفد الصندوق، وشراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، وتعديلات على نظام التقاعد لتجفيف منابع الهدر، وتصويب أوضاع الصندوق من خلال إغلاق الملفات المالية العالقة وضبط آليات الإنفاق، وإجراء دراسة اكتوارية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان ديمومة الصندوق.



وأشارت الى أن الوضع المالي للنقابة يعاني من تراجع في الإيرادات، وعزوف عن التسديد،، ما يشكل تحديا رئيسا أمام النقابة، مشيرة الى العدد الكبير من خريجي كليات طب الأسنان، والطلاب المقبولين سنويا في هذا التخصص إضافة الى الطلاب والخريجين من الجامعات بالخارج ما يفرض تحديا كبيرا في توفير فرص عمل لكل هؤلاء الخريجين.



وأوضحت أن النقابة بصدد تحديث قاعدة بياناتها للأطباء حيث أرسلت منذ مدة استبيانا لتقف على حجم أعداد الباحثين عن عمل ضمن برنامج توظيف داخل وخارج المملكة، كما تعمل النقابة بدأب على توفير ساعات تعليم طبي مستمر للأطباء الجدد من خلال النشاط العلمي المكثف في مختلف محافظات المملكة.



وقالت، إن سجلات النقابة تشير إلى وجود 12500 عدد الممارسين الفعليين منهم 8 آلاف طبيب وذلك بعد استبعاد المتقاعدين والمغتربين والمتوفين، مشيرة الى ان التقارير الصادرة عن النقابة تظهر انعكاسا ملموسا لتراكم الاشتراكات غير المحصلة وتأثير ذلك على قدرة النقابة وصندوق التقاعد على تمويل الخدمات والمشاريع المستقبلية.