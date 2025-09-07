نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء

الوكيل الإخباري- ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، قرار مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، المالكة لجامعة الزرقاء، بتخصيص خمس منح دراسية لصالح النقابة، بواقع أربع منح لمرحلة البكالوريوس ومنحة لدرجة الماجستير، في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، وجهودها في خدمة المجتمع المحلي.

وأشاد المجلس في بيان اليوم الأحد، بهذا التعاون والمبادرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود أبو شعيرة وأعضاء المجلس، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا رفيعًا للنقابة وللجسم الصحفي، وتدعم دورهم في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية.