الأحد 2025-09-07 04:52 م
 

نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء

نقابة الصحفيين الأردنيين
الأحد، 07-09-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-    ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، قرار مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، المالكة لجامعة الزرقاء، بتخصيص خمس منح دراسية لصالح النقابة، بواقع أربع منح لمرحلة البكالوريوس ومنحة لدرجة الماجستير، في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، وجهودها في خدمة المجتمع المحلي.

وأشاد المجلس في بيان اليوم الأحد، بهذا التعاون والمبادرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود أبو شعيرة وأعضاء المجلس، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا رفيعًا للنقابة وللجسم الصحفي، وتدعم دورهم في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية.


وأعرب المجلس عن اعتزازه بجامعة الزرقاء، باعتبارها صرحًا علميًا متميزًا شهد خلال السنوات الماضية تطورًا لافتًا ومواكبا لأحدث التقنيات، انعكس على الارتقاء بمستوى خريجيه في مختلف التخصصات وعزز مكانته الأكاديمية على المستويين المحلي والإقليمي.

 
 
