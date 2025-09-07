نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء

وأشاد المجلس في بيان اليوم الأحد، بهذا التعاون والمبادرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود أبو شعيرة وأعضاء المجلس، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا رفيعًا للنقابة وللجسم الصحفي، وتدعم دورهم في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بجامعة الزرقاء، باعتبارها صرحًا علميًا متميزًا شهد خلال السنوات الماضية تطورًا لافتًا ومواكبا لأحدث التقنيات، انعكس على الارتقاء بمستوى خريجيه في مختلف التخصصات وعزز مكانته الأكاديمية على المستويين المحلي والإقليمي.
