أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق

وأضاف أنه تجري الاستعدادات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة ممارسة ضغط ديبلوماسي على إسرائيل.
وبحسب تصريحات الرئيس التركي فإنه: لم تتضح حتى الآن ملامح قوة حفظ الاستقرار التي ستتولى المهام في غزة وما زالت المناقشات مستمرة بشأنها.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في منطقة (E1)
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة
-
لليوم الرابع على التوالي .. مسيّرات تهاجم مطار الخرطوم
-
مصر.. سوداني يقتل شقيقه في الهرم
-
ألاباما تنفذ تحكم الإعدام بحق رجل في قضية صدمت الأميركيين
-
رسالة من زوجة البرغوثي إلى ترامب .. ماذا طلبت ؟
-
الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
-
مقتل 20 شخصا إثر اندلاع حريق في حافلة بولاية أندرا براديش الهندية