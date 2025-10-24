أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق

الجمعة 2025-10-24 01:37 م
 

الجمعة، 24-10-2025 11:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حركة حماس هي الطرف الملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل هي من تنتهكه.اضافة اعلان


وأضاف أنه تجري الاستعدادات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة ممارسة ضغط ديبلوماسي على إسرائيل.

وبحسب تصريحات الرئيس التركي فإنه: لم تتضح حتى الآن ملامح قوة حفظ الاستقرار التي ستتولى المهام في غزة وما زالت المناقشات مستمرة بشأنها.
 
 
