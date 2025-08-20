وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل

وكانت العلاقة بين وائل وشانا قد بدأت بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجيلا بشارة، خلال فترة الحجر الصحي في 2020. وظهرا معًا قبل أشهر في فيديو أثار الجدل، حيث وضعت شانا يدها على بطنها في ما اعتُبر إعلانًا غير مباشر للحمل والزواج.
شانا عبود، من مواليد 1986، سيدة أعمال لبنانية تعمل في المجال المصرفي، وتُعرف بابتعادها التام عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي.
