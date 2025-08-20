الأربعاء 2025-08-20 01:44 م
 

وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل

وائل كفوري
 
الأربعاء، 20-08-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-   رُزق الفنان اللبناني وائل كفوري وزوجته شانا عبود بابنتهما الأولى في 16 آب الجاري، بحسب ما أفادت قناة ONE TV.

وكانت العلاقة بين وائل وشانا قد بدأت بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجيلا بشارة، خلال فترة الحجر الصحي في 2020. وظهرا معًا قبل أشهر في فيديو أثار الجدل، حيث وضعت شانا يدها على بطنها في ما اعتُبر إعلانًا غير مباشر للحمل والزواج.


شانا عبود، من مواليد 1986، سيدة أعمال لبنانية تعمل في المجال المصرفي، وتُعرف بابتعادها التام عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

