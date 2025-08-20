إليسا ضحية احتيال بـ2.7 مليون دولار.. والمحتال يهرب خارج لبنان

الوكيل الإخباري- كشف الصحفي هادي الأمين أن الفنانة اللبنانية إليسا تعرّضت لعملية نصب كبيرة من قِبل رجل الأعمال علي قاسم حمود، الذي استولى على نحو 2.7 مليون دولار أميركي قبل أن يغادر لبنان بجواز سفره البريطاني.

وخلال ظهوره على قناة "الجديد"، أوضح الأمين أن حمود معروف بقضايا احتيال سابقة، وأن جنسيته الأجنبية ساعدته على الإفلات من الملاحقة القانونية.



حتى الآن، لم تصدر إليسا أي تعليق رسمي حول الواقعة، بينما يترقّب الجمهور خطواتها القانونية المقبلة ضد المتهم.