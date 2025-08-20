الأربعاء 2025-08-20 01:45 م
 

إليسا ضحية احتيال بـ2.7 مليون دولار.. والمحتال يهرب خارج لبنان

نه
إليسا
 
الأربعاء، 20-08-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   كشف الصحفي هادي الأمين أن الفنانة اللبنانية إليسا تعرّضت لعملية نصب كبيرة من قِبل رجل الأعمال علي قاسم حمود، الذي استولى على نحو 2.7 مليون دولار أميركي قبل أن يغادر لبنان بجواز سفره البريطاني.

اضافة اعلان


وخلال ظهوره على قناة "الجديد"، أوضح الأمين أن حمود معروف بقضايا احتيال سابقة، وأن جنسيته الأجنبية ساعدته على الإفلات من الملاحقة القانونية.


حتى الآن، لم تصدر إليسا أي تعليق رسمي حول الواقعة، بينما يترقّب الجمهور خطواتها القانونية المقبلة ضد المتهم.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف44ف

طب وصحة كيف يمكن للرياضة أن تُبطئ نمو السرطان؟

غزة

فلسطين 3 شهداء نتيجة المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

نعن

طب وصحة دراسة تكشف سبا مفاجئا للرغبة في السكريات!

فا

أخبار الشركات من شاشة إلى مساعد شخصي: كيف تعيد سامسونج إلكترونيكس تعريف الهواتف القابلة للطي

فلىافل

طب وصحة كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

خهنو

فن ومشاهير أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"

مجلس النواب

شؤون برلمانية الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

ارشيفية

فلسطين إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة