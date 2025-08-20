كرة شعر تزن 2 كجم تُستخرج من معدة فتاة في الصين - صورة

الوكيل الإخباري- عانت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من آلام حادة في المعدة وفقر دم شديد نتيجة تراكم كرة شعر ضخمة داخل معدتها، بسبب اضطراب نفسي يدفعها لنتف وأكل شعرها منذ 6 سنوات.

و خضعت لعملية جراحية في مستشفى ووهان وتمكن الأطباء من إزالة الكرة التي كانت تسبب انسدادًا وتضخمًا في بطنها. تعافت الفتاة تدريجيًا بعد العملية وبدأت تكتسب الوزن مجددًا. الأطباء حذروا من ضرورة التدخل المبكر لعلاج هذا الاضطراب لمنع مضاعفاته الخطيرة.



