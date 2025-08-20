الأربعاء 2025-08-20 01:45 م
 

كرة شعر تزن 2 كجم تُستخرج من معدة فتاة في الصين - صورة

5قلق
تعبيرية
 
الأربعاء، 20-08-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري-   عانت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من آلام حادة في المعدة وفقر دم شديد نتيجة تراكم كرة شعر ضخمة داخل معدتها، بسبب اضطراب نفسي يدفعها لنتف وأكل شعرها منذ 6 سنوات.

اضافة اعلان

 

و خضعت لعملية جراحية في مستشفى ووهان وتمكن الأطباء من إزالة الكرة التي كانت تسبب انسدادًا وتضخمًا في بطنها. تعافت الفتاة تدريجيًا بعد العملية وبدأت تكتسب الوزن مجددًا. الأطباء حذروا من ضرورة التدخل المبكر لعلاج هذا الاضطراب لمنع مضاعفاته الخطيرة.

 

Image1_820252011495966971298.jpg

 

اليوم السابع

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف44ف

طب وصحة كيف يمكن للرياضة أن تُبطئ نمو السرطان؟

غزة

فلسطين 3 شهداء نتيجة المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

نعن

طب وصحة دراسة تكشف سبا مفاجئا للرغبة في السكريات!

فا

أخبار الشركات من شاشة إلى مساعد شخصي: كيف تعيد سامسونج إلكترونيكس تعريف الهواتف القابلة للطي

فلىافل

طب وصحة كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

خهنو

فن ومشاهير أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"

مجلس النواب

شؤون برلمانية الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

ارشيفية

فلسطين إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة