أنغام وتدهور صحتها: هل ستخضع لعملية ثالثة؟

ونشر سعد عبر فيسبوك صورة لأنغام وطمأن الجمهور بأن الأعراض الجانبية للعملية تتطلب مراقبة طبية مستمرة، وطلب من الجميع الدعاء لها، مؤكدًا حرصه على نقل الأخبار الدقيقة بعيدًا عن الشائعات.
يُذكر أن أنغام أجرت عملية لإزالة ورم من البنكرياس، وحالتها الصحية تشهد تراجعًا وتقدمًا طبيعيًا حسب الموسيقار محمد علي، والدها، الذي أكد أنها في وضع جيد نسبيًا مقارنةً بالأيام السابقة.
