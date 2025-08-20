أنغام وتدهور صحتها: هل ستخضع لعملية ثالثة؟

الوكيل الإخباري- أُفيد خلال الساعات الماضية بأن الفنانة المصرية أنغام عادت إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة ثالثة بسبب تدهور حالتها الصحية، لكن الإعلامي محمود سعد نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أن أنغام تعاني من آلام حادة تستدعي بقائها في المستشفى لفترة للتعامل مع تداعيات العملية.

اضافة اعلان



ونشر سعد عبر فيسبوك صورة لأنغام وطمأن الجمهور بأن الأعراض الجانبية للعملية تتطلب مراقبة طبية مستمرة، وطلب من الجميع الدعاء لها، مؤكدًا حرصه على نقل الأخبار الدقيقة بعيدًا عن الشائعات.



يُذكر أن أنغام أجرت عملية لإزالة ورم من البنكرياس، وحالتها الصحية تشهد تراجعًا وتقدمًا طبيعيًا حسب الموسيقار محمد علي، والدها، الذي أكد أنها في وضع جيد نسبيًا مقارنةً بالأيام السابقة.