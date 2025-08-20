الأربعاء 2025-08-20 11:50 ص
 

تعاون إماراتي أردني ودولي .. "طيور الخير" تنفذ الإنزال الجوي 75

دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأردن ومشاركة دولية، الإنزال الجوي الـ75 للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير"، ليرتفع إجمالي ما أسقطته إلى أكثر من 4012 طناً، تأكيداً لال
الإنزال الجوي
 
الأربعاء، 20-08-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأردن ومشاركة دولية، الإنزال الجوي الـ75 للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير"، ليرتفع إجمالي ما أسقطته إلى أكثر من 4012 طناً، تأكيداً لالتزامها المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

اضافة اعلان


وجرى هذا الإنزال بمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، وسنغافورة، وإندونسيا، 
حيث تضمنت الشحنة  كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها    بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع .


تأتي هذه المساعدات مواصلةً لنهج الإمارات الإنساني في مساندة أهل القطاع، و للتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية المعقدة  التي تمر  بهم، وضمن دور الإمارات الريادي في ميدان العمل الإغاثي الدولي. 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الداخلية تكشف عن مكان إقامة المكلفين بخدمة العلم .. تفاصيل

أخبار محلية الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون خدمة العلم وتمنحه صفة الاستعجال

أعمدة تيار كهربائي

أخبار محلية بشرى سارة من توزيع الكهرباء لأصحاب الفواتير المتراكمة

ارتفاع أعداد الشهداء منذ الفجر إلى 35

فلسطين ارتفاع أعداد شهداء غزة منذ الفجر إلى 35

فلبفغاف

منوعات الأميران هاري وويليام تلقّيا تحذيرات بعد وفاة والدتهما

دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأردن ومشاركة دولية، الإنزال الجوي الـ75 للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير"، ليرتفع إجمالي ما أسقطته إلى أكثر من 4012 طناً، تأكيداً لال

فلسطين تعاون إماراتي أردني ودولي .. "طيور الخير" تنفذ الإنزال الجوي 75

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

بلف

منوعات بأنفه الكبير.. القط "بارني بابل" يخطف الأضواء عالميا (صور)

أنقرة

عربي ودولي الناتو يعقد قمته لعام 2026 في أنقرة… ثاني استضافة للقمة في تركيا



 
 





الأكثر مشاهدة