تعاون إماراتي أردني ودولي .. "طيور الخير" تنفذ الإنزال الجوي 75

وجرى هذا الإنزال بمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، وسنغافورة، وإندونسيا،
حيث تضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع .
تأتي هذه المساعدات مواصلةً لنهج الإمارات الإنساني في مساندة أهل القطاع، و للتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية المعقدة التي تمر بهم، وضمن دور الإمارات الريادي في ميدان العمل الإغاثي الدولي.
