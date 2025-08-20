تعاون إماراتي أردني ودولي .. "طيور الخير" تنفذ الإنزال الجوي 75

الوكيل الإخباري- أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأردن ومشاركة دولية، الإنزال الجوي الـ75 للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير"، ليرتفع إجمالي ما أسقطته إلى أكثر من 4012 طناً، تأكيداً لالتزامها المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وجرى هذا الإنزال بمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، وسنغافورة، وإندونسيا،

حيث تضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع .