مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

كما أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.

وعلى صعيد تنظيم المهن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النباتات الطبية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وعلى صعيد دعم المشاريع السياحية وتعزيز الاستثمار، قرر مجلس الوزراء السماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال الإجراءات اللازمة لتمويل تنفيذ جزء من مشاريعها في عجلون والبحر الميت خلال عام 2025م.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم حول دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر في الأردن" بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية وذلك للاستثمار في مجال الميثانول الأخضر.

واستمرارا لنهج الحكومة في دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة الملائمة لنمو الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 419 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لأحكام القانون.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء نقل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية جمال قطيشات، ليشغل موقع الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.

 
 
