اجتماع مصري – أمريكي يحدد مصير مركز القوات الدولية لغزة

الأحد، 16-11-2025 11:56 م
الوكيل الإخباري-   تعقد مصر والولايات المتحدة اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين، لمناقشة اختيار موقع في مدينة العريش، في شمال سيناء لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة وفقًا لخطة وقف الحرب.اضافة اعلان


وصرح مسؤول مصري أن مركز إدارة القوات الدولية الذي سيتم إقامته في مدينة العريش سيكون على غرار مركز "كريات جات" في إسرائيل، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفا" للأخبار.

وأوضح المسؤول المصري أن مركز العريش سيستقبل أيضًا القوات الدولية ويُدرّبها قبل دخولها إلى غزة.

وأكد المسؤول أن "إسرائيل رفضت حتى الآن السماح للقوات المصرية والتركية بالمشاركة في القوات الدولية".

وأشار إلى أنه "وُضعت آلية جديدة بإشراف أمريكي لتفتيش البضائع في مصر وضمان دخولها إلى قطاع غزة، مما يمنع إسرائيل من رفض أو إعادة المساعدات، كما تفعل حاليًا مع العديد من الشاحنات".

ويأتي هذا الاجتماع بعد قمة السلام في شرم الشيخ في أكتوبر، التي أنهت الحرب بين إسرائيل وحماس، ويعد خطوة لتنفيذ الخطة الأمريكية ذات العشرين بندًا لإعادة الإعمار.

وأصبحت العريش، المدينة الحدودية في شمال سيناء، نقطة محورية بفضل موقعها قرب رفح المعبر الرئيسي للمساعدات، حيث يدار حاليًا تخزين المساعدات عبر الهلال الأحمر المصري.

