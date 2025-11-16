مقتل طفل وفتاة وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار مروّع بأمريكا

وجاء في بيان للعمدة وصف الحادث بأنه "يوم مظلم ومدمّر في نيوارك"، معرباً عن استنكاره "قتلاً غير أخلاقي ولا عقلاني لامرأة تبلغ من العمر 21 عاماً وصبي في العاشرة من عمره".
وأفادت السلطات بأن ثلاثة أشخاص آخرين تعرّضوا للإصابة في الحادث، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على المشتبه به في إطلاق النار، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.
روسيا اليوم
-
