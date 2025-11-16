الإثنين 2025-11-17 01:23 ص
 

مقتل طفل وفتاة وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار مروّع بأمريكا
 
الأحد، 16-11-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   أعلن عمدة مدينة نيوارك الأمريكية، راس باراكا، عن مقتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات وفتاة تبلغ 21 عاماً، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار في ولاية نيوجيرسي.اضافة اعلان


وجاء في بيان للعمدة وصف الحادث بأنه "يوم مظلم ومدمّر في نيوارك"، معرباً عن استنكاره "قتلاً غير أخلاقي ولا عقلاني لامرأة تبلغ من العمر 21 عاماً وصبي في العاشرة من عمره".

وأفادت السلطات بأن ثلاثة أشخاص آخرين تعرّضوا للإصابة في الحادث، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على المشتبه به في إطلاق النار، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

