ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شابات الوسطية ورشة بعنوان "الشباب والحكم المحلي تشجيع الشباب على الانتخابات"بحضور 30 مشاركة من الفئة العمرية 18-24. اضافة اعلان





وجاءت الورشة التي قدمها الأستاذ المحامي خالد البشايرة، ضمن محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة في الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وقدم المحامي البشايرة شرحًا حول أهمية الانتخابات البلدية واللامركزية، باعتبارها فرصة للمواطنين لاختيار ممثلين محليين يعبرون عن تطلعاتهم ويهتمون باحتياجاتهم اليومية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أنها تشكل ركيزة أساسية للديمقراطية المحلية.



ويهدف النشاط إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وحث المواطنين على الانخراط الفاعل في الانتخابات، إضافة إلى توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعملية الانتخابية وترسيخ قيم المواطنة.

