ورشة عمل حول برامج دعم التشغيل

وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت؛ جرى خلال الورشة التي شارك بها ممثلون عن شركات صناعية من مختلف القطاعات، تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنظمه وزارة العمل ويقدم دعما ماليا لتشغيل الأردنيين لدى الشركات الصناعية.
وأوضح مدير البرنامج الوطني للتشغيل في الوزارة، رياض شموط، أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين، من خلال دعم الأجور وتكلفة التدريب واشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تقديم بدل المواصلات.
وأشار إلى أن الوزارة قررت تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية العام 2025، لتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين الذين تتراوح أعمارهم بين (18– 40) عاما.
وقالت مديرة وحدة التشغيل في الغرفة، دعاء الخريشا، إن الوحدة تساعد المنشآت الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها من خلال بناء جسور الشراكة مع الوزارات والمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال من خلال برامجها المختلفة، حيث تعمل على الربط بين الباحثين العمل والمؤسسات التي تتوفر لديها فرص العمل لهؤلاء الباحثين.
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