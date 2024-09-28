ورشة عمل حول برامج دعم التشغيل

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل ونقابة المهندسين الأردنيين، ورشة عمل تعريفية ببرامج التشبيك ودعم التشغيل.

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وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت؛ جرى خلال الورشة التي شارك بها ممثلون عن شركات صناعية من مختلف القطاعات، تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنظمه وزارة العمل ويقدم دعما ماليا لتشغيل الأردنيين لدى الشركات الصناعية.



وأوضح مدير البرنامج الوطني للتشغيل في الوزارة، رياض شموط، أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين، من خلال دعم الأجور وتكلفة التدريب واشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تقديم بدل المواصلات.



وأشار إلى أن الوزارة قررت تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية العام 2025، لتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين الذين تتراوح أعمارهم بين (18– 40) عاما.