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ورشة عمل في مادبا بعنوان "كسب التأييد من أجل المرأة والانتخابات"

خلال ورشة العمل في مادبا
خلال ورشة العمل في مادبا




 

الإثنين، 05-08-2024 03:49 م
الوكيل الإخباري-   عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة عمل في مادبا بعنوان "كسب التأييد من أجل المرأة والانتخابات في الأردن"، ضمن مشروع (Yes She Can).

وأكد رئيس قسم الاتصال والدعم الحزبي بالمركز الدكتور عصام الشخيبي، أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر عقدها في 10 أيلول المقبل، داعيًا إلى اختيار المترشحين على أسس برامجية.

من جهتها، أشارت المدربة رنا أبو حمور إلى أن الهدف من المشروع هو المساهمة في تحقيق الغايات الخمس من أهداف التنمية المستدامة في الأردن، وهي كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
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