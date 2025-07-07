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الحنيفات: افتتاح المعرضين الدائمين للمنتجات الزراعية والريفية في عمّان وإربد خلال أيلول

وزير الزراعة خالد الحنيفات
وزير الزراعة خالد الحنيفات
 
الإثنين، 07-07-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن المعرضين الدائمين للمنتجات الزراعية والريفية في عمّان وإربد سيتم افتتاحهما في شهر أيلول المقبل.اضافة اعلان


وأوضح حنيفات، خلال جلسة حوارية، أن المعرضين "قيد التأثيث"، موضحا أن المعارض تهدف إلى توفير فرص تشغيلية للمجتمعات المحلية، وتضم مركز تسوق ريفيا ومنتزها وبازارات ومطاعم مأكولات شعبية أردنية بالتعاون مع مطابخ إنتاجية محلية، ومركزا تدريبيا ومركز تعبئة وتغليف.

وستكون المنتجات التي يوفرها المعرض وفق مواصفات ومقاييس عالية.

وكان الحنيفات قد أوضح أن هذه المعارض المحلية تشكل منصات لتسويق المنتجات الريفية والزراعية بما ينعكس على تنمية المجتمعات الريفية ودعم اقتصادياتها وتحسين ظروفها المعيشية وفق بيئة مناسبة وبنية تحتية متكاملة تتوافر فيها جميع المرافق الضرورية.

وأكد أن هذه المعارض تشجع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتخفف كلف التسويق على المنتجين من خلال توفير منصة عرض دائمة طيلة العام وضمن مواسم زراعية تشتهر بها الأرياف مثل الرمان والزيتون وغيرها من المنتجات.
 
 
gnews

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