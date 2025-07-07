الحنيفات: افتتاح المعرضين الدائمين للمنتجات الزراعية والريفية في عمّان وإربد خلال أيلول

وأوضح حنيفات، خلال جلسة حوارية، أن المعرضين "قيد التأثيث"، موضحا أن المعارض تهدف إلى توفير فرص تشغيلية للمجتمعات المحلية، وتضم مركز تسوق ريفيا ومنتزها وبازارات ومطاعم مأكولات شعبية أردنية بالتعاون مع مطابخ إنتاجية محلية، ومركزا تدريبيا ومركز تعبئة وتغليف.
وستكون المنتجات التي يوفرها المعرض وفق مواصفات ومقاييس عالية.
وكان الحنيفات قد أوضح أن هذه المعارض المحلية تشكل منصات لتسويق المنتجات الريفية والزراعية بما ينعكس على تنمية المجتمعات الريفية ودعم اقتصادياتها وتحسين ظروفها المعيشية وفق بيئة مناسبة وبنية تحتية متكاملة تتوافر فيها جميع المرافق الضرورية.
وأكد أن هذه المعارض تشجع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتخفف كلف التسويق على المنتجين من خلال توفير منصة عرض دائمة طيلة العام وضمن مواسم زراعية تشتهر بها الأرياف مثل الرمان والزيتون وغيرها من المنتجات.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني
-
اخلاء بناية من سكانها في إربد
-
مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"
-
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر
-
ندوة في إربد بعنوان يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد
-
وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي في فيينا
-
جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)