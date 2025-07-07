3 آلاف طالب يلتحقون بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في الطفيلة

وقال مدير أوقاف الطفيلة، الدكتور لؤي الذنيبات، إن هذه المراكز تتبنى فلسفة تربوية شاملة تهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطلبة، من خلال ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية، ضمن منهج متخصص ومتكامل يشمل أحكام التلاوة والتجويد، والعلوم الشرعية كالفقه والسيرة النبوية.
وأضاف أن برنامج المراكز الصيفية، الذي أعدته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لهذا العام، يشمل دورات للذكور والإناث تتضمن تعليم أحكام القرآن، ومحاضرات في الفقه وأصول الدين، والأحاديث النبوية، إضافة إلى دروس في الأخلاق، وآداب التعامل مع الآخرين، والتعريف بمقامات الصحابة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
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