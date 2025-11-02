وزارة التربية جهّزت 1079 مختبرا إلكترونيا لامتحانات التوجيهي خلال عام

11:05 ص

الوكيل الإخباري- أنجزت وزارة التربية والتعليم، خلال العام الأول من حكومة جعفر حسان، العديد من المشاريع التربوية والتنموية التي شملت بناء مدارس جديدة، تطوير المرافق التعليمية، وتحسين الخدمات التعليمية في مختلف المحافظات.





ووفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى أيلول 2025. لوزارة التربية والتعليم، أنشأت الوزارة 28 مدرسة جديدة في مختلف المناطق، كما جرى إنجاز 42 إضافة صفية لتوسعة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة.



وفي إطار تحسين البيئة التعليمية، نفذت الوزارة صيانة لـ 1264 مدرسة، وأجرت مسحا ميدانيا لـ 3442 مدرسة في جميع أنحاء المملكة.



وفي خطوة نحو تطوير التعليم، جهزّت الوزارة 1079 مختبرا لامتحانات التوجيهي الإلكترونية، واستوعبت 135 ألف طفل في رياض الأطفال، مع التركيز على تعزيز التعليم المبكر للأطفال في المملكة.



وأعلنت الوزارة عن استيعاب 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير بدائل مواصلات لـ 2,176 طالبا. كما جرى تأسيس 3 مراكز دامجة لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار دعم الدمج الاجتماعي والتعليمي لهذه الفئة.



وأطلقت الوزارة مجموعة من القرارات الداعمة للمعلمين، شملت تخصيص أراضٍ لإسكان المعلمين، وزيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات، وزيادة نسبة المعلمين في بعثات الحج الرسمية.



كما جرى تخصيص 1.039 قطعة أرض لصالح إسكان المعلمين بأسعار تقل عن 50% من السعر الأصلي، مع التوجه لتخصيص المزيد من الأراضي في المستقبل. كما تم تأسيس نادي للمعلمين في محافظتي جرش ومادبا.



على صعيد تطوير الموارد البشرية، خرّجت الوزارة 3.995 معلمًا ضمن دبلوم ما قبل الخدمة، كما تم تعيين 2.332 مرشحًا جديدًا. واستفاد 11.213 معلمًا ومعلمة من السلف المالية الطارئة بقيمة تجاوزت 12.6 مليون دينار.



كما استفاد 2.415 طالبًا وطالبة من أبناء المعلمين من المنح والقروض الجامعية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.28 مليون دينار. بالإضافة إلى تخصيص 4.5 مليون دينار لدعم صندوق ضمان التربية.



ونفذت الوزارة 2.013 فعالية توعوية مهنية استفاد منها 157.716 شخصًا، إضافة إلى تدريب 66.832 موظفًا عبر برامج متنوعة تهدف إلى تطوير الأداء والمهارات التربوية.



حقق الأردن إنجازًا كبيرًا على المستوى العربي، حيث فاز أحد مشاريعه بجائزة التميز الحكومي العربي كـ "أفضل مشروع حكومي" في فئة الدمج والتنوع. كما شهد التعليم المهني والتقني توسعًا كبيرًا في 331 مدرسة، حيث تم إضافة 12 تخصصًا جديدًا لتعزيز المهارات التقنية والمهنية لدى الطلاب.