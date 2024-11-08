وزارة الطاقة: جهود وطنية للتنقيب عن النفط والغاز

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن هناك أعمال استكشاف عن النفط والغاز في العديد من مناطق المملكة، ومنها حقل الريشة الغازي، لكن لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن قدرات تصديرية.

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وقالت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات في تصريح صحفي، إن كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء من احتياجات الطاقة المحلية فقط، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، مشيرة إلى أن تطوير حقول الغاز تحتاج إلى المزيد من الوقت وسنوات من العمل.



وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز، لافته إلى الانعكاسات الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.