وزارة الطاقة: جهود وطنية للتنقيب عن النفط والغاز

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات في تصريح صحفي، إن كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء من احتياجات الطاقة المحلية فقط، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، مشيرة إلى أن تطوير حقول الغاز تحتاج إلى المزيد من الوقت وسنوات من العمل.
وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز، لافته إلى الانعكاسات الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.
وأكدت الناطقة الإعلامية لوزارة الطاقة، أن هناك ضرورة للتعامل بعقلانية مع سقف التوقعات في هذا الشأن الاقتصادي الحساس والتأكد من النظر لواقع القطاع بشمولية وبنظرة استراتيجية.
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