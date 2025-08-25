بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة

وأعربت علي، خلال اللقاء عن تقديرها للشراكة القائمة بين اللجنة والهيئة في تنفيذ برامج تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية وحمايتها من العنف، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ورؤى التحديث بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكدت أهمية المراجعة الوطنية الشاملة السادسة للتقدم في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي أُعدّت بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لإبراز الإنجازات الوطنية وتحديد أولويات السنوات الخمس المقبلة.
واستعرضت علي أبرز مجالات التعاون بين اللجنة والهيئة، ومنها دعم إدماج قضايا المرأة في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية، إلى جانب التعاون في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، و30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، تأكيدًا لالتزام الهيئة بتمكين النساء والفتيات ودعم أولويات الأردن التنموية في المجالات الستة وهي سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والاستثمار في الرعاية والحماية الاجتماعية، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وضمان المساواة في صنع القرار، تعزيز دور المرأة في السلام والأمن، وضمان انتقال مناخي عادل مع التركيز على الشباب والشابات في القيادة والتعليم والحقوق.
كما تتضمن الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأردنيين لبحث ما تحقق من إنجازات واستعراض الأولويات المقبلة وتجديد الالتزام بمواصلة تعزيز حقوق وتمكين النساء والفتيات.
