لازاريني: لامبالاة العالم وتقاعسه عن ما يجري في غزة أمر صادم

وشدد لازاريني، في بيان نشره على موقع اكس، على أن مقتل مزيد من الصحفيين في غزة اليوم هو "إسكات لآخر الأصوات المتبقية التي تبلغ عن موت الأطفال بصمت وسط المجاعة".
واستشهد المسؤول الأممي بمقولة المؤرخة الأميركية الألمانية الراحلة، حنة آرنت "إن موت التعاطف الإنساني من أوائل وأبرز الدلائل على ثقافة على وشك السقوط في براثن الهمجية"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هذا هو معيارنا الجديد في المستقبل. يجب أن يسود التعاطف".
ودعا لازاريني إلى إنهاء المجاعة التي صنعها الإنسان من خلال فتح الأبواب دون قيود، وحماية الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي، مضيفا إنه "حان وقت الإرادة السياسية. ليس غدا، بل الآن".
