الملكة رانيا تلتقي فريق عمل أسبوع عمان للتصميم

الوكيل الإخباري- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في عمان اليوم فريق عمل أسبوع عمان للتصميم واستمعت منهم إلى ملخص حول الاستعدادات والتصورات للنسخة القادمة من الأسبوع المنوي إطلاقه في الربع الأخير من العام المقبل.



وخلال اللقاء الذي رافقت جلالتها فيه سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله عرض فريق العمل ملامح نسخة الأسبوع القادمة وهي الرابعة والتي ستكون تحت عنوان "تراكم" وستنفذ بالشراكة مع عدد من الداعمين من القطاعين العام والخاص.



وتحدث خلال اللقاء مدراء المشروع بشر الطباع وسارة حجازين وعدد من أعضاء فريق المنظمين حول دور الأسبوع في التركيز على تعميق أثر التصميم وتنمية العلاقات الدائمة بين المصممين والبناء على المعرفة التي تراكمت مدى سنوات بعد نجاحه خلال النسخ الثلاث الماضية، والتي جمعت مصمّمين ومبتكرين محليين وإقليميين ودوليّين في عمّان، ووفّرت لهم فرصة الوصول المجاني والمفتوح لسلسلة من المعارض وورشات العمل والمحاضرات والبرامج الثقافية.



وتبادلت جلالتها وسمو الاميرة إيمان الحديث مع عدد من المصممين المحليين ممن عرضوا نماذج لمشاريعهم في مجالات السيراميك والعمارة والأزياء والأثاث والحفر على الخشب والتصميم الغرافيكي.



يذكر أن أسبوع عمان للتصميم أنطلق بدعم ورعاية من جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2016 بهدف إيجاد أكبر منصّة للتشبيك والتعاون تستهدف المصمّمين الطموحين والمبتكرين في الأردن والعالم وتحتضن المعارض الفنية الضخمة، والبرامج الطلابية، بالإضافة إلى ورشات العمل.

