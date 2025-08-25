رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، محمد المناصير، اليوم الاثنين، سير العمل في عدد من المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق مختلفة ضمن نطاق البلدية.

وأكد المناصير، خلال جولته، حرص البلدية على الاستماع لملاحظات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات البلدية وتلبية احتياجات مختلف المناطق.