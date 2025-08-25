رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع

وأكد المناصير، خلال جولته، حرص البلدية على الاستماع لملاحظات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات البلدية وتلبية احتياجات مختلف المناطق.
وقال إن هذه الزيارات تهدف إلى تكثيف العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق أعلى درجات الخدمة.
