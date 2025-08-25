المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (الحد المنيع)

واستمع المساعد للعمليات والتدريب، إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين عن مجرياته والإجراءات المتخذة لتنفيذه، والذي هدف إلى تدريب القادة وهيئة الركن على أسلوب الانفتاح، و تقدير الموقف، وكيفية التخطيط للعمليات الدفاعية، وإصدار الأوامر واختبار عمل كافة عناصر المنظومة الإدارية.
واشتمل التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات غير التقليدية، التي يمكن أن تواجهها البيئة العملياتية، وإجراءات التخطيط من قبل القادة وهيئة الركن، بالإضافة إلى التعامل مع المعاضل اللوجستية.
وهدف التمرين إلى تعزيز قدرة وكفاءة وحدات اللواء، وإجراءات القادة في عملية صنع القرار، والتعاون المشترك بين صنوف الأسلحة والخدمات في العمليات المختلفة، وآلية تمرير المعلومات بكل مهارة واحترافية في ظروف تحاكي عمل القطاعات الأرضية.
ويأتي التمرين الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة، ضمن الخطط التدريبية السنوية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية للتشكيلات والوحدات لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها في تلبية المتطلبات العملياتية لمواجهة التهديدات المحتملة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
-
تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
-
نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة
-
بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة
-
البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة
-
الملكة رانيا تلتقي فريق عمل أسبوع عمان للتصميم
-
حزب الاتحاد الوطني يختتم اليوم الوظيفي الثاني بتوظيف 700 شاب وشابة في الرصيفة