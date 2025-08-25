التعليم العالي: منح ماجستير بريطانية للطلبة الأردنيين

وقالت الوزارة إن المنحة تشمل مزايا منها تغطية الرسوم الدراسية، ومخصص شهري، وبدل تذاكر سفر على الدرجة الاقتصادية، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم الطلب والاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني: (www.chevening.org/scholarship/jordan).
وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 7 تشرين الأول المقبل، مؤكدةً ضرورة تأكد الطالب من اعتراف الوزارة بالجامعة التي يرغب الدراسة فيها قبل تقديم الطلب، عبر الموقع ( https://rce.mohe.gov.jo)، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
