التعليم العالي: منح ماجستير بريطانية للطلبة الأردنيين

الإثنين، 25-08-2025 08:08 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن تقديم الحكومة البريطانية منحاً دراسية لبرنامج الماجستير لمدة سنة دراسية واحدة، ضمن برنامج Chevening Scholarships، الممول من الحكومة البريطانية للعام الجامعي 2026-2027.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن المنحة تشمل مزايا منها تغطية الرسوم الدراسية، ومخصص شهري، وبدل تذاكر سفر على الدرجة الاقتصادية، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم الطلب والاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني: (www.chevening.org/scholarship/jordan).

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 7 تشرين الأول المقبل، مؤكدةً ضرورة تأكد الطالب من اعتراف الوزارة بالجامعة التي يرغب الدراسة فيها قبل تقديم الطلب، عبر الموقع ( https://rce.mohe.gov.jo)، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
 
 
